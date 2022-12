Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 DIC – Le ragazze dell’Imoco Conegliano

hanno vinto il Mondiale per Club di pallavolo femminile. Le

venete hanno battuto 3-1 (25-18, 23-25, 25-21, 25-21) il

Vakifbank Istanbul della ex Paola Egonu. Conegliano diventa

campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte