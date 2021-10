Pallone d’Oro: Benzema, è un mio sogno fin da bambino

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 09 OTT – “Fin da bambino ho sognato di vincere

il Pallone d’Oro, è il sogno di tutti i calciatori. Farò tutto

il possibile e lavorerò al massimo per conquistare questo grande

trofeo, per poterlo, spero, vincere un giorno”. Lo ha detto

l’attaccante francese del Real Madrid Kerim Benzema, che è

inserito nella lista dei 30 giocatori candidati per il

prestigioso premio.

“La cosa più importante – ha detto ancora il 33enne Benzema.

in una intervista al quotidiano sportivo spagnolo AS – è che le

persone si divertano con il mio calcio e sentano che sono felice

e molto orgoglioso. Oggi gli attaccanti sono efficaci anche dopo

i 30 anni, mantengono un’ottima forma e che possono ancora

segnare molto”. In vista della finale di Nations League di

domani a Milano, Benzema prevede “una grande partita. La Spagna

ha una squadra molto giovane ma con tanto talento e spero che

vedremo una bella gara che renderà felici le persone. Io in

attacco mi trovo molto bene e mi diverto a giocare con Mbappè e

Griezmann. Il primo dico solo che è un fenomeno, l’altro si

muove molto bene nei piccoli spazi”. (ANSA).



