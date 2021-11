Pallone d’Oro: delusione Neymar, è solo 16/o

Condividi l'articolo

E’ Neymar uno dei grandi delusi nella classifica del Pallone d’oro 2021 che ‘France Football’ sta svelando progressivamente. Infatti il brasiliano del Psg si è piazzato soltanto al 16/o posto, davanti all’ex compagno nel Barça Luis Suarez che, pur avendo trascinato l’Atletico Madrid al titolo della Liga è solo 17/o. 18/o posto per il capitano della Danimarca, e centrale difensivo del Milan, Simon Kjaer, davanti a Mason Mount del Chelsea, 19/o e a Riyad Mahrez del Manchester City che è 20/o.

Intanto alcuni media spagnoli riferiscono che Karim Benzema, stizzito per non aver vinto il premio (sempre secondo le stesse fonti si sarebbe piazzato al terzo posto) avrebbe deciso di non andare a Parigi e sarebbe quindi rimasto a Madrid, così come Cristiano Ronaldo, che non sarebbe partito da Manchester.

