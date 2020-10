Il tampone “è un utilissimo mezzo diagnostico ma non possiamo scambiarlo per una modalità salvifica. Se con i tamponi si pensa, in questo momento, di azzerare i contagi o contenere la pandemia, ciò è impraticabile”. Lo sottolinea Giorgio Palù, docente emerito di Virologia all’Universita’ di Padova.



