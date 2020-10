Pamela: Assise Appello conferma ergastolo per Oseghale

(ANSA) – ANCONA, 16 OTT – Confermata ad Ancona dalla Corte

d’assise d’appello la condanna all’ergastolo con isolamento

diurno di 18 mesi per Innocent Oseghale, 32enne pusher

nigeriano, per l’omicidio della 18enne romana Pamela

Mastropietro uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 a

Macerata. Le accuse sono omicidio volontario aggravato della

violenza sessuale, vilipendio, distruzione e occultamento di

cadavere. “Bravi, grandi” ha detto Alessandra Verni, madre di

Pamela al verdetto della Corte d’assise d’appello emesso in

serata dopo cinque ore e mezza di camera di consiglio. La madre

di Pamela ha esultato, frenata dal proprio legale. Oseghale,

mentre stava uscendo dall’aula, scortato dalla polizia

penitenziaria, ha detto ad alta voce: “non l’ho uccisa, va bene,

capite tutti italiani”. (ANSA).



—

