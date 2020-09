Pancalli celebra Paralimpiadi Roma ’60, da qui nostra storia

(ANSA) – ROMA, 18 SET – “Oggi affrontiamo sfide importanti

per tutto lo sport, ricordare che in questo luogo è partita la

storia del movimento paralimpico significa ricordare

l’importanza dello sport nella vita delle persone, uno strumento

di integrazione, storie di ragazze e ragazzi che sono un esempio

di vita. Tra questi, il nostro pensiero va costantemente ad Alex

Zanardi”. Così il presidente del Comitato italiano paralimpico

Luca Pancalli, in occasione della celebrazione delle

Paralimpiadi di Roma 1960 allo stadio ‘Paolo Rosi’ della

Capitale, dove 60 anni fa si tenne la cerimonia di inaugurazione

dei primi Giochi paralimpici della storia.

“Se oggi siamo qui – ha aggiunto Pancalli – è grazie a un

visionario come Antonio Manlio che ebbe una grande intuizione.

Qualcosa di cui andare orgogliosi, in uno stadio che è la storia

di Roma e che mi ricorda l’ultimo allenamento prima

dell’infortunio”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte