Pane e Internet finalista al Premio nazionale per le competenze digitali: come votare

Pane e Internet, il progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali, è tra i finalisti del Premio nazionale per le competenze digitali promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato con la collaborazione di Formez PA.

Centoventi i progetti presentati da terzo settore, imprese e pubbliche amministrazioni. La giuria di esperti, nominata dal Dipartimento per la trasformazione digitale, ha selezionato i più meritevoli: sono cinque progetti per ciascuna delle categorie “Digitale per tutti” e “Digitale contro il divario di genere” e sei (ex-aequo nel quinto posto) per “Digitale inclusivo” e “Digitale nell’educazione per le scuole”.

Pane e Internet concorre nella categoria “Digitale per tutti”. Fino al 15 marzo è aperta la votazione popolare: si può esprimere la propria preferenza sulla piattaforma ParteciPa, a cui accedere con SPID.

Il voto del pubblico avrà la duplice funzione:

concorrere all’individuazione del vincitore del Premio attraverso l’assegnazione di un bonus punti (che si somma al punteggio assegnato dalla Giuria)

decretare il vincitore della menzione speciale “Il più votato online”, che è attribuita al finalista che, fra tutte le categorie, raccoglie il maggior numero di voti di gradimento popolare per la propria iniziativa.

I vincitori del Premio e delle menzioni speciali saranno annunciati in occasione dell’evento finale di premiazione che si terrà tra la fine di marzo e la prima metà di aprile.

