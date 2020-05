Paola Perego e il suo libro “Dietro le quinte delle mie paure”: «Il momento in cui pensavo di aver toccato il fondo…»

«Oggi però il Mostro non c’è più, e sono felice di potervi finalmente, senza più filtri ne paure, raccontare chi sono ma soprattutto chi sono stata», con queste parole dal suo account instagram Paola Perego ha presentato il suo libro, in uscita il 12 maggio, dal titolo “Dietro le quinte delle mie paure”.

Leggi anche > Carlo Cracco, il ristorante riapre: quanto costa un pranzo take away



In passato la conduttrice ha sofferto di attacchi di panico (è questo il Mostro), che sono durati oltre 25 anni, e finalmente ne è uscita. Un passato complicato, come dimostrano alcuni stralci della sua opera prima pubblicati sul social. In uno di questi la Perego fa ben capire il suo stato d’animo: “Il momento in cui pensai di aver toccato il fondo – ma ahimè non lo avevo nemmeno lontanamente raggiunto – fu quando tentati in tutti i modi di rompermi il braccio sbattendolo al muro.

Leggi anche > Caterina Balivo scoppia in lacrime in diretta a Vieni da me. «È morto da solo…»

L’ansia non è un dolore reale e io non ce la facevo più a stare male per qualcosa che non si può vedere, così continuai a battere il braccio contro il muro del salone, con tutta la forza che avevo, nella speranza di sentire qualcosa di vero che non fosse il panico.

In quell’occasione scoprii che non è così semplice rompersi qualcosa da soli (riuscii solo a farmi venire una contusione) e scoprii anche che il Mostro era un osso molto più duro di quello del mio braccio. La domanda che mi sono fatta più spesso in questi anni è stata: perché a me? Perché dovevo essere io la vittima sacrificale dell’ansia?”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte