Paolini, esseri umani tifone e arca per il pianeta

(ANSA) – ROMA, 06 GEN – Una domanda, ‘come facciamo a

rigenerare la natura?’ è fra i punti di partenza di La fabbrica

del mondo, il viaggio in tre puntate, al via l’8 gennaio alle

21.45 su Rai3, con il quale Marco Paolini, qui insieme allo

scienziato evoluzionista Telmo Pievani, ci immerge nel presente

del nostro pianeta, e ci guida in un percorso tra crisi

ambientale, pensiero ecologico, pandemia e possibilità

collettiva di azione. “Insieme a Telmo, che ha una straordinaria capacità di sintesi

su materie complesse, abbiamo ragionato sulla contemporaneità e

sul momento che stiamo vivendo – spiega all’ANSA Paolini -. E’

venuta l’idea di La fabbrica del mondo, “con cui esploriamo i

punti dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite”. L’argomento “è

talmente serio, che non è più attuale per i media se Greta

Thunberg non si mette a strillare ‘bla bla bla’. Allo stesso

modo un’enciclica di papa Francesco può servire a richiamare

l’attenzione dei titoli per una giornata, ma da sola non basta”.

Il senso del programma è che “siamo in un luogo che noi

consideriamo casa: noi lo chiamiamo fabbrica perché è il

risultato di tutte le azioni che facciamo. Gli esseri umani

hanno raggiunto grazie alla tecnologia, dei livelli di azione

che ci fanno associare ad una delle forze naturali, il vento

l’acqua, la grandine o ai mega disastri climatici. Noi siamo un

tifone ma al tempo siamo anche l’arca”. Nello scenario di una

grande fabbrica, il dialogo si arricchisce attraverso scrittori

come Noam Chomsky, Andri Snaer Magnason e Daniele Zovi,

saggisti come David Quammen e Loretta Napoleoni, scienziati come

l’epistemologa Naomi Oreskes e Barbara Mazzolai, economisti come

Mariana Mazzucato, giornalisti come Paolo Capelli, esploratori

come Alex Bellini. Un tragitto che passa per momenti di

rappresentazione, con i corvi meccatronici di Marta Cuscunà che,

come un coro nel teatro greco, osservano e commentano o Noè

(Paolini), ‘manutentore’ senza tempo della ‘fabbrica’. Nella

prima puntata, dal titolo Pipistrelli e virus, si va dalla

nascita del pensiero ecologico, grazie anche a una scienziata

coraggiosa come Rachel Carson ai ricercatori che hanno

ricostruito la storia delle moderne pandemie, come Carlo Urbani.

(ANSA).



