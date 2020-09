Paolo Mieli e l’arte dell’oblio

(di Elisabetta Stefanelli) (ANSA) – ROMA, 29 SET – PAOLO MIELI, ‘LA TERAPIA DELL’OBLIO’

(Rizzoli, pag. 275, euro 18,00)

ricordo del passato si intreccia ”in modo eccessivo con il

presente”, secondo Paolo Mieli e questo, a suo avviso, crea ”un aggrovigliamento tra passato e presente che ci intossica. E

ci impedisce di porre dei punti fermi che consentano,

all’occorrenza, di voltare pagina. Per questo dovremmo tenere

meglio separati il passato e il presente. E far si che tutto

quel che scopriamo (o ci sembra di scoprire) del passato non sia

immediatamente inghiottito dal caos delle nostre ‘menti

impegnate”. E’ la premessa, direi quasi sorprendente, da cui

parte il nuovo libro di Mieli, ‘La terapia dell’oblio”, in cui

l’autore vuole porre un freno agli ”eccessi di memoria”. Dico

sorprendente perché che un fine storico, un giornalista che ha

fatto dell’approfondimento il suo faro, non ci si aspetta che a

un certo punto abbracci la linea dell’oblio. Ma quello a cui

tende Mieli è un fine alto nel disordine della memoria, di cui

molti forse sembrano approfittare per aumentare l’incertezza,

dell’oggi.

Poi sfogliando il libro ci si rende in qualche modo conto che

quella di Mieli è nella sostanza una provocazione, perché nei

brevi e densi saggi che lo compongono va al contrario, a

riportare alla luce particolari, aspetti, personaggi, opere,

vicende con cui la storia è stata a dir poco inclemente

dimenticandoli o ammantandoli di significati che non avevano.

Ritroviamo un Giovanni XXIII che è non è per niente Angelo

Roncalli, ma un papa del 1410 che fu un antipapa, oppure si

rende giustizia alla figura di Caracalla, o ancora a Baruch

Spinoza, filosofo condannato all’eresia, scomunicato ed

emarginato dalla comunità ebraica, fino alla morte in povertà e

solitudine avvenuta a soli 44 anni, nonostante la sua mite

esistenza. Si ritrovano tra le pagine della letteratura dedicate

alle epidemie, da tutti frequentate in tempi di Pandemia, le

figure degli untori, la loro storia, le persecuzioni, le

ossessioni e il modo in cui la scienza ne ha superato il mito

negativo.

E infine le pagine su Auschwitz dove dimenticare ha

significato un necessario rito di passaggio per tornare a

vivere. Pagine straordinarie queste di Mieli su campo di

concentramento, perché ne racconta tutta la storia, dal primo

all’ultimo giorno, svelando aspetti sconosciuti, rivolte, fughe,

mansioni, atrocità. ”Nessun archivio esistente può crescere

proporzionalmente all’aumento della complessità del mondo e, di

conseguenza, della quantità di informazioni disponibile”.

Quindi, per Mieli, ”Noi la chiamiamo memoria ma quanto accade

non è altro che un grande caos”. Allora eliminiamo il superfluo

per fare meglio luce. (ANSA).



