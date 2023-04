Paolo Portoghesi, un manifesto per salvare casa Papanice

Condividi l'articolo

Casa Papanice come simbolo di un necessario “manifesto” della conservazione delle opere architettoniche contemporanee. Ci lavora, incalzato dall’instancabile tenacia del nipote del costruttore dell’iconico villino nel quartiere Nomentano di Roma, l’archistar Paolo Portoghesi: non si rassegna all’immobilismo della politica e della burocrazia che da anni, ma senza risultati e con poca convinzione, sembra essersi arresa ad assistere al lento degrado dell’edificio. A nulla sono valsi, sino ad ora, i tentativi di sottoporre a vincolo il villino capolavoro dell’architettura post-moderna, realizzato sul finire degli anni ’60 dall’architetto con l’ingegnere Vittorio Gigliotti su commissione di Pasquale Papanice: un’opera unica “ispirata alla natura” e alle innumerevoli morfologie di cui è ideatrice, con la celebre facciata ornata di canne e rivestita di maiolica con i colori della primavera, diventata il set per Dramma della gelosia di Ettore Scola, con una strepitosa Monica Vitti indecisa tra l’amore di Marcello Mastroianni e quello di Giancarlo Giannini. “I politici hanno una grande responsabilità” punta l’indice l’architetto in occasione di un evento organizzato a Roma negli spazi di Canova Gallery, un tempo laboratorio dello scultore neoclassico Antonio Canova, oggi studio di architettura e luogo di incontri. Si discute di conservazione del moderno e del progetto contemporaneo, a partire proprio dai contenuti del “Manifesto di Casa Papanice”, a firma del professore e Edmondo Papanice. “Si è parlato tanto di come reagire allo scempio e alla distruzione dell’architettura moderna” premette Portoghesi che tuttavia non sembra individuare solo nella burocrazia amministrativa il colpevole. “Gli architetti stessi non sembrano essere molto sensibili al tema della difesa dell’architettura: lo stesso Ordine non ha mai mosso un dito per questa battaglia”. E poi, aggiunge, c’è “una cattiva abitudine italiana di combattere ciò che è diverso e, tra gli architetti, di combattersi tra loro”. E’ un antico vizio. “In Italia le correnti dominanti cercano sempre di schiacciarti: io stesso ne sono stato vittima. Teorie e soluzioni che ho proposto sono state combattute e fatte oggetto di ironie. Lo stesso post moderno è stato un movimento combattuto, rifiutato in blocco dal razionalismo imperante. E nasceva proprio come Movimento che si voleva allontanare dall’ortodossia, ambiva ad avere la libertà di muoversi in direzioni diverse”. E’ un’amara constatazione quella di Portoghesi che non lascia spazio a rimpianti: “Casa Papanice era un ritorno alla natura e alla bellezza, voleva differenziarsi in modo netto dalle architetture che la circondavano. Voleva essere una profezia della città nuova. Gli interni sono stati disegnati con un intento dinamico, a differenza di come si intendono generalmente gli appartamenti. Un punto fondamentale sotto questo aspetto erano le porte, concave e senza cerniere, ruotavano su dei perni. Ecco, questa è l’innovazione che, forse, è la cosa che meno è stata compresa”.

