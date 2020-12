(ANSA) – ROMA, 10 DIC – “Ciao Pablito, simbolo di gioia, di

rivincita, di generosità, di simpatia, di successo e, a titolo

personale, simbolo dell’orgoglio per tutti gli italiani”. Il

presidente della Fifa, Gianni Infantino, ricorda così Paolo

Rossi. “Grazie per le lacrime di gioia che ci hai regalato –

prosegue Infantino sull’account ufficiale della Fifa – e che

oggi si trasformano in lacrime di immensa tristezza”. (ANSA).



