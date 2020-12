Paolo Rossi: l’ultimo saluto in diretta su Rai2

(ANSA) – ROMA, 11 DIC – Sarà una cerimonia semplice, come

semplice, nonostante la fama, era sempre rimasto lui, Paolo

Rossi, per tutti “Pablito”. L’ultimo saluto all’eroe dell’Italia

che conquistò il mondo calcistico, nel 1982, verrà celebrato

domani, alle 10.30, nel Duomo di Vicenza, la città dove aveva

cominciato la sua carriera (tra le fila del Lanerossi, in quello

stesso stadio, il “Menti”, dov’è stata allestita la camera

ardente), e che nello scorso febbraio gli aveva concesso la

cittadinanza onoraria.

Per evitare assembramenti l’ingresso nel Duomo sarà riservato

ai soli invitati della famiglia e il sagrato della Cattedrale

vicentina sarà chiuso al pubblico: la cerimonia sarà trasmessa

in diretta, su Rai2, a partire dalle 10.00, a cura di Raisport.

La telecronaca sarà di Alberto Rimedio, Enrico Varriale e

Antonio Di Gennaro, che di Rossi è stato compagno di squadra in

Nazionale, nel 1986, al Mondiale messicano, e nel Verona, nella

stagione 1986-87, l’ultima della straordinaria carriera di

Pablito. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte