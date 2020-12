Paolo Rossi: omaggio Juve “come lui ne nascono pochi”

(ANSA) – TORINO, 10 DIC – “Che brutta notizia, questa

mattina”: comincia così il lungo messaggio della Juventus per

ricordare Paolo Rossi, in bianconero nelle giovanili, tra il

1973 e il 1975 e, soprattutto, dal 1981 al 1985.

“Paolo è un’intera generazione di juventini che ha esultato

con lui, davanti a televisori che, mese dopo mese, diventavano a

colori. Ma le nostre gioie continuavano a essere,

meravigliosamente, in bianconero – il ricordo del club – e se

cercate nelle vostre camere, o nelle vostre soffitte,

probabilmente lo trovate, un poster di quella Juve incredibile”.

E ancora: “Se avete trovato quel poster di quella Juve

magnifica, apritelo, e salutate in modo speciale quel ragazzo

con il nove sulle spalle. Perché come lui ne nascono pochi.

Ciao, Pablito”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte