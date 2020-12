(ANSA) – ROMA, 10 DIC – “Per chi come me voleva fare il

centravanti sei stato fonte d’ispirazione. Era il mio idolo da

bambino”. Pippo Inzaghi ricorda così Paolo Rossi, scomparso

nella notte. L’ex calciatore, nella gallery dei giocatori eredi

di Pablito, oggi allenatore del Benevento ha postato una foto di

Rossi in maglia azzurra nella gara col Brasile ai mondiali ’82.

“Ciao Paolo, rimarrai sempre nei nostri cuori”. (ANSA).



