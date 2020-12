Paolo Rossi: Venditti “era un ragazzo come noi…”

“Paolo Rossi… era un ragazzo come noi”. Antonello Venditti ricorda il campione scomparso con la citazione di una delle sue più celebri canzoni (Giulio Cesare) in cui il centravanti veniva celebrato.

Il cantautore romano, sulla pagina social, mette un cuore e posta anche un video di un concerto in cui chiama sul palco proprio Paolo Rossi. “Questo ragazzo con il quale sono cresciuto e sento i suoi pezzi da quando avevo 15 anni – le parole di Rossi in quell’occasione – ci ha anche portato fortuna durante il mondiale del’82. Io ero in camera con Cabrini e avevamo una sola cassetta ed era di Venditti: per 40 giorni abbiamo ascoltato Antonello. Una cosa che accomuna gli sportivi e i grandi artisti come Antonello è che regalano emozioni e lui ce ne ha regalate tante”. “Paolo Rossi è stato il primo simbolo che ha portato l’Italia nel mondo” le parole di Venditti durante il siparietto con l’ex campione sul palco.



