Papa a giovani, fate scelte grandi, siamo ciò che scegliamo

(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 22 NOV – Il Papa invita i

giovani a fare “grandi scelte”, a “vivere e non vivacchiare”.

“Il Signore si basa sulle nostre scelte”, “trae solo le

conseguenze delle nostre scelte, le porta alla luce e le

rispetta”, ha detto nell’omelia della Messa di oggi. “La vita,

allora, è il tempo delle scelte forti, decisive, eterne. Scelte

banali portano a una vita banale, scelte grandi rendono grande

la vita. Noi, infatti, diventiamo quello che scegliamo, nel bene

e nel male. Se scegliamo di rubare diventiamo ladri, se

scegliamo di pensare a noi stessi diventiamo egoisti, se

scegliamo di odiare diventiamo arrabbiati, se scegliamo di

passare ore davanti al cellulare diventiamo dipendenti. Ma se

scegliamo Dio – ha sottolineato il Pontefice – diventiamo ogni

giorno più amati e se scegliamo di amare diventiamo felici”.

Al termine della Messa, alcuni giovani panamensi hanno

consegnato la Croce e l’icona della Beata Vergine Maria a un

gruppo di giovani provenienti da Portogallo, Paese in cui si

celebrerà, nel 2023, la XXXVIII Giornata Mondiale della

Gioventù. Il Papa ha salutato i giovani delle due delegazioni e

poi ha annunciato che la Giornata della Gioventù diocesana, che

si celebra negli anni in cui non c’è quella internazionale,

verrà spostata di data a partire dal 2021, “dalla Domenica delle

Palme alla Domenica di Cristo Re”. Quest’anno era stato deciso

così a causa della pandemia. Da ora in poi la celebrazione è

confermata appunto nell’ultima domenica del tempo ordinario,

prima dell’inizio dell’Avvento. (ANSA).



