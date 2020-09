Papa: appello a governi, ascoltate chi protesta

(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 13 SET – Il Papa all’Angelus ha

lanciato un appello ai governi del mondo affinchè ascoltine le

proteste dei loro concittadini. “Mentre esorto i dimostranti a

fare presenti le loro istanze in forma pacifica senza cedere

alla tentazione dell’aggressività e della violenza, faccio

appello a tutti coloro che hanno responsabilità pubbliche e di

governo ad ascoltare la voce dei loro concittadini e di venire

incontro alle loro giuste aspirazioni, assicurando il pieno

rispetto dei diritti umani e delle libertà civili”.

Poi il pontefice ha espresso “solidarietà e vicinanza” ai

profughi nell’isola greca di Lesbo ricordando gli incendi che

hanno devastato il campo di Moria “lasciando migliaia persone

senza un rifugio seppure precario”. Papa Francesco ha richiamato

la sua visita nell’isola e l’appello lanciato in quel luogo

affinchè sia assicurata “una accoglienza umana e dignitosa a

donne e uomini migranti, ai profughi, a chi cerca asilo in

Europa. Esprimo solidarietà a e vicinanza a tutte le vittime di

queste drammatiche vicende”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte