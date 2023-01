Papa: fermate pena di morte in Iran, preoccupato per Brasile

Condividi l'articolo

(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 09 GEN – Il Papa ha incontrato

il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede e ha

ripercorso, nel lungo r tradizionale discorso di inizio anno, le

crisi che sta attraversando il mondo. E’ “una terza guerra

mondiale”, ha ribadito chiedendo innanzitutto che cessi “immediatamente questo conflitto insensato” in Ucraina.

Poi ha parlato dell’Iran: “Il diritto alla vita è minacciato

laddove si continua a praticare la pena di morte, come sta

accadendo in questi giorni in Iran, in seguito alle recenti

manifestazioni, che chiedono maggiore rispetto per la dignità

delle donne. La pena di morte non può essere utilizzata per una

presunta giustizia di Stato, poiché essa non costituisce un

deterrente, né offre giustizia alle vittime, ma alimenta

solamente la sete di vendetta. Faccio, perciò, appello perché la

pena di morte, che è sempre inammissibile poiché attenta

all’inviolabilità e alla dignità della persona, sia abolita

nelle legislazioni di tutti i Paesi del mondo”, dice il Papa.

Ha anche espresso “preoccupazione” per quanto sta accadendo “in queste ultime ore in Brasile” e ha ripercorso i teatri del

mondo piegati da povertà e conflitti, dalla Siria alla Terra

Santa, dall’Africa allo Yemen. Francesco ha definito “inaccettabile” l’esclusione delle donne afgane dall’istruzione.

Ha poi detto che anche oggi persiste la “minaccia” di una

guerra nucleare che ci vede “tutti perdenti”. E allora “occorre

scardinare” la logica del riarmo “e procedere sulla via di un

disarmo integrale, poiché nessuna pace è possibile laddove

dilagano strumenti di morte”.

Papa Francesco ha parlato dell’aborto dicendo che non è un

diritto e ha invocato più rispetto per la dignità e il ruolo

delle donne.

Infine ha lanciato un appello anche all’Italia affinché

affronti “con tenacia e speranza le sfide del tempo presente,

forte delle proprie radici religiose e culturali”. (ANSA).



