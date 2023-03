Papa Francesco la prima volta al Gemelli nel luglio 2021

Condividi l'articolo

Non è la prima volta che papa Francesco varca la soglia del policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma: la sua prima volta fu il 4 luglio del 2021 quando – dopo aver condotto normalmente a San Pietro l’Angelus domenicale – fu ricoverato e sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. In ospedale rimase dieci giorni, per poi proseguire la convalescenza in Vaticano.

Papa Francesco è il secondo pontefice che è stato ricoverato, in tutta la storia dei papi, al Gemelli. Il primo, con ben sette accessi, era stato naturalmente Giovanni Paolo Il. Proprio per i numerosi ricoveri e i lunghi periodi di degenza, venne coniata la celebre espressione il “Terzo vaticano”, riferita appunto al Gemelli.



