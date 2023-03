Papa Francesco preme per lasciare il Gemelli, decideranno medici

Condividi l'articolo

Papa Francesco vorrebbe lasciare il Policlinico Gemelli entro sabato per poter presiedere i riti pasquali, ma l’ultima parola dovrebbe essere quella dei medici che al momento procedono giorno per giorno nella valutazione delle sue condizioni. Secondo quanto si apprende da fonti vicine all’entourage del pontefice, Bergoglio trascorrerà anche questa notte di venerdì, la terza, al Gemelli e, per quanto riguarda la giornata di sabato, è già stato approntato un dispositivo per trascorrere anche quella notte nel nosocomio, con i turni della sicurezza già assegnati.

