Condividi l'articolo

Papa Francesco riceve Zlatan Ibrahimovic. Un’udienza privata quella concessa dal Pontefice all’attaccante del Milan che ha portato in dono una maglia rossonera e una copia del suo libro “Adrenalina”. Il Papa ha poi sottolineato come lo sport veicoli un messaggio di grande umanità. Ibra ha voluto poi raccontare a tutti dell’incontro postando sui social una foto che lo ritrae al fianco di papa Francesco, entrambi sorridenti, istantanea accompagnata da parole di amore e unità ‘Peace and love’.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte