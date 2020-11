Papa: l’8 dicembre non si recherà a piazza di Spagna

(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 30 NOV – “Il prossimo 8 dicembre

il Santo Padre Francesco compirà un atto di devozione privato,

affidando alla Madonna la città di Roma, i suoi abitanti e i

tanti malati in ogni parte del mondo. La scelta di non recarsi

nel pomeriggio in Piazza di Spagna per il tradizionale Atto di

venerazione dell’Immacolata è dovuta alla perdurante situazione

di emergenza sanitaria e al fine di evitare ogni rischio di

contagio provocato da assembramenti”. Lo comunica il direttore

della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

