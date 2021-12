Papa: la violenza sulle donne è come satanismo

Condividi l'articolo

“È tanto, tanto grande il numero di donne picchiate, abusate in casa, anche dal marito. Il problema è che per me è quasi satanico, perché è approfittare della debolezza di qualcuno che non può difendersi, può soltanto fermare i colpi. È umiliante, molto umiliante”. Lo dice papa Francesco a una donna vittima di violenza protagonista con altri “invisibili” di un eccezionale incontro a casa Santa Marta trasmesso questa sera da Canale 5. “È umiliante quando un papà o una mamma dà uno schiaffo in faccia a un bambino, mai dare uno schiaffo in faccia. Perché la dignità è la faccia. Questa è la parola che io vorrei riprendere”, ha aggiunto.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte