Papa: penso ai bambini divorati dalle guerre

(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 24 DIC – Il Papa rivolge il suo

pensiero ai bambini, specialmente a quelli che vivono nelle

guerre. “Anche in questo Natale un’umanità insaziabile di soldi,

potere e piacere non fa posto, come fu per Gesù, ai più piccoli,

a tanti nascituri, poveri, dimenticati. Penso soprattutto ai

bambini divorati da guerre, povertà e ingiustizia. Ma Gesù viene

proprio lì, bambino nella mangiatoia dello scarto e del rifiuto.

In Lui, bambino di Betlemme, c’è ogni bambino. E c’è l’invito a

guardare la vita, la politica e la storia con gli occhi dei

bambini”, ha detto nell’omelia della Notte di Natale. (ANSA).



