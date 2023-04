Papa, prego per le mamme dei soldati ucraini e russi

Condividi l'articolo

(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 05 APR – Il Papa alla fine

dell’udienza generale ha parlato della guerra e ha detto: “Il

mio pensiero va alle mamme dei soldati ucraini e russi che sono

caduti nella guerra, sono mamme di figli morti, preghiamo per

queste mamme”.

“Ricordo in particolare tutte le vittime dei crimini di

guerra e, mentre invito alla preghiera per loro, eleviamo una

supplica a Dio perché i cuori di tutti si convertano”, è stato

l’appello del Papa. “E non dimentichiamo di pregare per la

martoriata Ucraina”, ha concluso. (ANSA).



