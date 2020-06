Papa scrive a Zanardi, ‘prego per te’

(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 24 GIU – Il Papa ha scritto una lettera ad Alex Zanardi. “Prego per lei” assicura il Papa aggiungendo: “Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta”, “la sua storia è un esempio”.

“Caro Alessandro la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport – scrive Papa Francesco nella lettera – hai insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità. grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta. In questo momento tanto delicato le sono vicino. Prego per lei e per la sua famiglia. Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca”, conclude Papa Francesco.



—

