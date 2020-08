Papa: senza lavoro famiglie non possono andare avanti

(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 02 AGO – Il Papa all’Angelus

chiede un impegno alla politica per rilanciare il lavoro.

“Auguro che in questo periodo molti possano vivere qualche

giorno di riposo e di contatto con la natura, in cui ricaricare

anche la dimensione spirituale. Nello stesso tempo auspico che,

con l’impegno convergente di tutti i responsabili politici ed

economici, si rilanci il lavoro: senza lavoro le famiglie e la

società non possono andare avanti”, ha detto Papa Francesco. Il

lavoro “è e sarà un problema della post-pandemia” e “ci vuole

tanta solidarietà e tanta creatività per risolvere questo

problema”. (ANSA).



