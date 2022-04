Papa: suocera personaggio mitico, ma è mamma del tuo coniuge

Condividi l'articolo

(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 27 APR – Il Papa invita a

riallacciare i legami tra le generazioni, e anche tra suocere e

nuore o generi. “Oggi la suocera – ha detto Papa Francesco

nell’udienza generale – è un personaggio mitico. La suocera, non

dico che la pensiamo come il diavolo, ma sempre la si pensa come

una brutta figura. Ma la suocera è la mamma di tuo marito o la

mamma di tua moglie”. Bisogna superare il pensiero che “la

suocera quanto più lontano è meglio è. No, è madre, è anziana”,

ha sottolineato il Pontefice ricordando che “la cosa più bella

per le nonne è vedere i nipotini”.

Il Papa ha invitato i fedeli in piazza San Pietro per

l’udienza generale: “Guardate il rapporto che avete con le

vostre suocere. A volte sono un po’ speciali… ma hanno dato la

maternità del coniuge”, “falla felice”. “Se hanno qualche

difetto si correggano. Anche voi suocere: state attente con la

lingua perché la lingua è uno dei peccati più brutti delle

suocere”. Papa Francesco ha definito infine “un pericolo” la

gelosia della suocera per il proprio figlio. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte