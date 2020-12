Papa: vara nuova riforma finanze, Aif diventa Asif

(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 05 DIC – Nuova riforma in

Vaticano “finalizzata ad una maggiore trasparenza e al

rafforzamento dei controlli in ambito economico-finanziario”: il

Papa ha approvato il nuovo Statuto Aif, che si chiamerà Autorità

di Supervisione e Informazione Finanziaria (Asif): “La revisione

si è resa necessaria sia per allineare lo Statuto ai compiti

effettivamente assegnati all’Autorità – oltre alla originaria

funzione di intelligence finanziaria e di contrasto al

riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, l’Autorità

esercita dal 2013 anche l’attività di supervisione sullo Ior –

sia per dare corso ad alcuni significativi cambiamenti

organizzativi”, spiega la Santa Sede. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte