Papa: vita sulla terra minacciata, serve responsabilità

(ANSA) – ROMA, 07 OTT – Il Papa torna a chiedere “responsabilità” e decisioni “concrete” per invertire la rotta

sull’ambiente e il clima. “Credo che ne siamo tutti consapevoli:

il male che stiamo procurando al pianeta non si limita più ai

danni sul clima, sulle acque e sul suolo, ma ormai minaccia – ha

sottolineato Papa Francesco parlando all’Università Lateranense

– la vita stessa sulla terra. Di fronte a questo, non basta

ripetere affermazioni di principio, che ci facciano sentire a

posto perché, tra le tante cose, ci interessiamo anche di

ambiente. La complessità della crisi ecologica, infatti, esige

responsabilità, concretezza e competenza”.

L’università – ha proseguito nel corso dell’atto accademico

per l’istituzione del ciclo di studi sulla “Cura della nostra

Casa Comune e tutela del Creato” e della Cattedra Unesco “On

Futures of Education for Sustainability” – può essere allora “un

punto di incontro per la riflessione sull’ecologia integrale”.

“In tal modo l’Universitas si mostra non soltanto espressione

dell’unità dei saperi, ma anche depositaria di un imperativo che

non ha confini religiosi, né ideologici, né culturali: custodire

la nostra casa comune, preservarla dalle azioni scellerate,

magari ispirate da una politica, un’economia, e una formazione

legate al risultato immediato, a vantaggio di pochi”. Papa

Francesco ha aggiunto: “Si stanno allontanando le aspettative

legate agli obiettivi dello sviluppo sostenibile da realizzare

entro il 2030, insieme a più specifici traguardi collegati alla

protezione dell’aria, dell’acqua, del clima o alla lotta alla

desertificazione. Forse perché abbiamo legato questi traguardi

solo a un rapporto causa-effetto, magari in nome di un

efficientismo, dimenticando che non c’è ecologia senza

un’adeguata antropologia. Senza una vera ecologia integrale

avremo un nuovo squilibrio, che non solo non risolverà i

problemi, bensì ne aggiungerà altri”. (ANSA).



