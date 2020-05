Papa, Wojtyla aiuti Chiesa a convertirsi

(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 13 MAG – Il Papa nell’udienza generale ha ricordato la memoria liturgica della Madonna di Fatima e l’anniversario, sempre oggi, dell’attentato a Giovanni Paolo II. Il 18 maggio saranno anche cento anni dalla nascita del Papa polacco. “Lunedì prossimo – ha detto Papa Francesco – sarà il centesimo anno dalla sua nascita e celebrerò la messa alle 7.00 davanti all’altare della tomba, e sarà trasmessa in mondovisione. Ringraziamo Dio per averci dato questo santo vescovo di Roma. Aiuti questa Chiesa di Roma a convertirsi e ad andare avanti”. “Oggi celebriamo la memoria liturgica della Madonna di Fatima. Torniamo col pensiero alle sue apparizioni – ha proseguito il pontefice – e al suo messaggio trasmesso al mondo, come anche all’attentato a san Giovanni Paolo II, che nella salvezza della sua vita vedeva l’intervento materno di Vergine Santa. Nella nostra preghiera domandiamo a Dio, per intercessione del Cuore Immacolata di Maria, la pace per il mondo, la fine della pandemia” e “la nostra conversione”.



