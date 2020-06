Papa:ad asta maglia Harlem Globetrotters

(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 24 GIU – Prosegue l’asta di solidarietà ‘We Run Together’ per il personale degli ospedali di Bergamo e Brescia messi a dura prova dall’emergenza coronavirus.

Oggi entra nel vivo il terzo “lotto” (atleti e squadre si alternano ogni 10 giorni fino all’8 agosto) con un altro dono personale del Papa: dopo la bici di Peter Sagan, va all’asta la maglia che gli Harlem Globetrotters gli hanno regalato per nominarlo “onorario” del loro team.

“È nello stile di Alex Zanardi, e di Papa Francesco, che l’asta We Run Together sta non solo raccogliendo fondi per ringraziare gli infermieri lombardi ma anche testimoniando il vero volto dello sport, tra solidarietà e inclusione”, sottolineano dal Vaticano. Lanciata e sostenuta proprio dal Papa, attraverso la ‘sua’ Athletica Vaticana, l’asta (www.charitystars.com/WeRunTogether) ha visto Zanardi tra i primi ad aderire, con il dono del body indossato per vincere nel 2016 le Paralimpiadi di Rio de Janeiro.



