Pappagalli in gabbie piccole e sporche,denunciato allevatore

(ANSA) – BOLOGNA, 04 SET – Aveva rinchiuso in gabbie di

piccole dimensioni e in condizioni igieniche pessime alcune

decine di pappagalli, appartenenti a specie tutelate dalla

Convenzione di Washington (Cites): uno dei volatili presentava

una grave forma di deplumazione, sintomo legato alle cattive

condizioni di vita e un altro era addirittura già morto. Per

questo motivo un allevatore bolognese di 53 anni è stato

denunciato dai carabinieri di Galliera (Bologna), in

collaborazione con i colleghi del nucleo Cities, per violazione

alle norme sul benessere animale ed in materia Cites.

Le gabbie, che si trovavano all’interno di un capannone

agricolo, in alcuni casi erano piene di escrementi e residui di

mangimi. La carcassa del pappagallo morto è stata inviata

all’Istituto zooprofilattico sperimentale di Bologna per l’esame

necroscopico, volto ad accertare le cause della morte. Sono in

corso ulteriori accertamenti per accertare la legale provenienza

dei pappagalli, che verranno effettuati anche ricorrendo

all’analisi del Dna. (ANSA).



