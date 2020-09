Paracadutista si lancia e urta ala aereo, due morti

(ANSA) – ROMA, 20 SET – Decollato alle 9,20 dall’Aero Club

del Migliaro, a Cremona, con il pilota e otto paracadutisti a

bordo, un Pilatus Porter C6 è precipitato questa mattina

mezz’ora dopo nella campagna alle porte della città lombarda.

Nello schianto, avvenuto quando sette degli otto appassionati si

erano già lanciati, sono morti il pilota, 54enne originario di

San Secondo Parmense (Parma) e residente a Fontevivo (Parma)

Stefano Grisenti, che proprio oggi festeggiava il suo

compleanno, e uno dei paracadutisti trasportati, l’ultimo a

buttarsi, il 41enne Alessandro Tovazzi, nato ad Arco di Trento

(Trento) ma domiciliato a Riva del Garda. Al momento, l’ipotesi

più accreditata è che ad innescare la caduta dell’aereo possa

essere stato l’impatto tra l’ala destra del velivolo e il

paracadutista, che si è lanciato con tuta alare. Resta da

capire, e potrebbe non essere semplice, se sia stato il 41enne

trentino ad urtare l’ala nelle fasi iniziali del lancio o,

invece, il pilota a travolgere il paracadutista già in volo. Di

sicuro, comunque si sia verificato, gli inquirenti ritengono

probabile che quello scontro in cielo sia effettivamente

avvenuto e suppongono possa essere stato determinante. (ANSA).



