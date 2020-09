Paralimpici: tiro a volo;assegnati titoli italiani Paratrap

(ANSA) – LATERINA, 06 SET – Un successo di partecipazione e

di risultati tecnici il Campionato Italiano Paratrap che si è

concluso sulle pedane del Tiro a Volo Laterina. Tre categorie e

48 tiratori. Nella Pt1, tiratori in carrozzina, si è imposto il

sardo Oreste Lai, delle Fiamme Oro, con 99/125 in qualificazione

e 37/50 in finale; campione italiano nella Pt2, tiratori con

disabilità arti superiori, è Saverio Cuciti, di Forte dei Marmi

(112/25, 41/50), nella Pt3 ha vinto Francesco Nespeca, (107/125;

42/50), marchigiano di Monteprandone, carabiniere che spara

nell’impianto del commilitone Massimo Fabbrizi, argento olimpico

a Londra 2012.

“Sono felice – il commento di Emanuela Bonomi Croce,

vicepresidente Fitav e ‘anima’ del comparto paralimpico del Tiro

a Volo nazionale e internazionale -. Cominciamo a vedere il

frutto del lavoro e della passione di questi anni, i numeri

crescono, con il tempo anche chi ha qualche perplessità si

avvicina al nostro sport trovando una nuova dimensione umana e

sportiva”. Soddisfatto il ct della nazionale paralimpica

Benedetto Barberini: “Non ci sono stati punteggi eclatanti, ma

c’era da aspettarselo dopo mesi di inattività e poco tempo per

prepararsi ad un impegno come il campionato italiano. Ma con il

tempo ci si potrà avvicinare ai campioni che hanno fatto la

storia del piattello”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte