Paramount +, la prima serie originale è su Oriana Fallaci

Si intitola “Miss Fallaci takes America”, e racconterà Oriana Fallaci giornalista a Hollywood a fine anni ’50, il primo prodotto originale per Paramount+, il servizio streaming premium di ViacomCBS il cui lancio è previsto in Italia nel 2022. Ad annunciare l’inizio della loro prima co-produzione sono VIS, la divisione studios internazionale di ViacomCBS Network International, e Minerva Pictures.

“Mentre continuiamo ad espandere Paramount+ a livello internazionale, sappiamo che i contenuti locali sono fondamentali. Siamo davvero felici che Minerva sia il nostro primo partner per la serie originale di Paramount+ per l’Italia”, dice Laura Abril, Senior Vice President and Head of VIS EMEA and Asia. “Sono sicura che l’affascinante storia di Oriana Fallaci catturerà l’attenzione del pubblico italiano e internazionale”.

“Siamo molto contenti di produrre la nostra prima serie per ViacomCBS International Studios, un partner internazionale prestigioso che mette al centro la qualità del prodotto e con il quale sia io che il presidente Santo Versace ci sentiamo in grande sintonia creativa”, commenta Gianluca Curti, ad di Minerva Pictures.

La serie racconterà l’esperienza americana della Fallaci negli anni ’50: con uno sguardo disincantato, Oriana osserva la società e i costumi dell’America dell’epoca ed è affascinata dalle sue evidenti contraddizioni. Ironica, irriverente, la giovane giornalista racconta il sogno americano prima di diventare reporter di guerra e scrittrice conosciuta in tutto il mondo. “Stiamo già lavorando alla scrittura della serie, un progetto ambizioso che si inserisce perfettamente nella nostra mission: la creazione di una narrativa di grande qualità e la produzione di progetti con una forte identità e con una rilevanza anche per il mercato e il pubblico internazionale,” aggiunge Cosetta Lagani, Chief of Scripted and Documentary Productions of Minerva Pictures.

Da un’idea di Alessandra Gonnella, la serie sarà prodotta da VIS e Minerva in collaborazione con RedString di Diego Loreggian e sarà scritta da un team internazionale che include anche la sceneggiatrice italiana Viola Rispoli. Edoardo Perazzi, nipote ed erede di Oriana Fallaci, è coinvolto nel progetto. (ANSA).



