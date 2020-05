Parchi affollati e più traffico, il primo fine settimana della fase 2

Controlli da Nord a Sud per verificare il rispetto delle misure anti-Covid nel primo weekend della Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Sotto la lente in particolare le zone del lungomare e i parchi, meta di molti runner e famiglie che hanno approfittato della bella giornata per fare una passeggiata o una ‘pedalata’ all’aria aperta. Anche le zone della movida sono sorvegliate, in particolare a Milano i Navigli, dopo gli assembramenti dei giorni scorsi.

Controlli delle forze dell’ordine anche sulle strade d’uscita dalle città per evitare eventuali ‘fughe’ al mare o verso le seconde case.

Riviera di Pescara come Navigli – Runner e gente in bici che non rispettano le distanze, bimbi che giocano insieme, ragazzi che parlano in gruppo o si abbracciano senza gli strumenti di protezione, in tanti senza mascherina: dall’inizio della ‘fase 2’ il lungomare di Pescara e le vie del passeggio vengono invase quotidianamente da migliaia di persone, al punto che, dopo le polemiche di Milano, la riviera del capoluogo adriatico viene paragonata ai Navigli. Monito del sindaco Carlo Masci che parla di “atteggiamenti rischiosi” e invita i cittadini al “buon senso”, chiedendo loro di non costringerlo a “fare nuovamente provvedimenti rigidi di contenimento”, che pure è pronto ad adottare se si dovesse rendere necessario.

Affollata la pineta di Ostia, 2 multati in spiaggia – Grande afflusso nei principali parchi della Capitale e nella pineta di Castel Fusano oggi, primo sabato della Fase 2. Sono in corso controlli della polizia locale e delle forze dell’ordine all’interno di parchi e ville storiche per evitare assembramenti. In città sono stati disposti anche posti di controllo dove vengono fatte fermare le auto in transito per le verifiche sul rispetto delle restrizioni sul coronavirus Finora sono seimila i controlli effettuati dalla polizia locale di Roma e una quindicina le sanzioni effettuate per il mancato rispetto delle norme anti- Covid. Tra queste due persone multate perché passeggiavano in spiaggia a Ostia sul bagnasciuga. Le altre sanzioni, secondo quanto si è appreso, hanno riguardato soprattutto spostamenti senza valido motivo verso il mare.

Nel primo weekend della fase 2 a Torino e provincia sono stati disposti controlli speciali per evitare gli assembramenti. Oltre al presidio fisso delle forze dell’ordine nei quartieri Barriera di Milano e Aurora, deciso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Torino Claudio Palomba dopo le tensioni delle scorse settimane, in giornata sono previsti anche controlli legati alla ripartenza dei servizi take-away e asporto in bar e ristoranti. Particolare attenzione verrà posta anche nelle ore serali, per evitare che le eventuali code in alcune zone della città dove sono concentrati ristoranti e pizzerie si trasformino in assembramenti non autorizzati, una delle ragioni che ha indotto la Regione a ritardare di qualche giorno l’ok ai take-away di Torino rispetto al resto del Piemonte.

