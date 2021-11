Parco del Delta Po nel progetto Ue su conservazione anguilla

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 16 NOV – Da quest’anno il Parco Delta del

Po è partner del progetto Lifeel, finanziato dall’Ue, il primo

in Europa per la conservazione dell’anguilla. A partire dal mese

di novembre 2021 fino al 2023, è previsto il rilascio di almeno

mille esemplari da parte del Parco per permetterne il ritorno al

Mare dei Sargassi, il sito riproduttivo delle anguille europee.

L’anguilla europea è infatti una specie classificata a

rischio di estinzione: dagli anni ’70 la popolazione europea si

è ridotta di quasi il 99%. Le cause sono molteplici e

intervengono in diverse fasi del complesso, e per alcuni aspetti

misterioso, ciclo biologico di questo animale: dalla pesca

eccessiva alle dighe lungo i fiumi, dal cambiamento climatico

alle specie ‘aliene’. Per la conservazione dell’anguilla

europea, l’Ente Parco in collaborazione con l’Università di

Ferrara, si occupa della conservazione di questa specie da molti

anni. Da quest’anno poi il Parco diventa partner di Lifeel.

Il primo rilascio del 2021, avvenuto il 10 novembre, ha visto

la liberazione di un centinaio di esemplari, così come la

seconda giornata avvenuta il 16 novembre. Seguiranno altri due

eventi di liberazione delle anguille, indicativamente a fine

novembre e a dicembre, prima delle festività natalizie.

Gli esemplari rimessi in libertà sono tutti contrassegnati con

marche esterne di colore verde, con impresso un numero

progressivo e il riferimento al sito web di progetto. La

marcatura degli animali permette di identificare le rotte

migratorie, attraverso le segnalazioni raccolte in caso di

cattura o ritrovamento. Se viene avvistato o catturato un

esemplare con la marcatura, è necessario segnalarlo sul sito del

progetto https://lifeel.eu/ o contattare Mattia Lanzoni

(Università di Ferrara, mattia.lanzoni@unife.it) o Oliviero

Mordenti (Università di Bologna).

Per la segnalazione è utile fare una foto dell’animale e

annotare il numero dell’etichetta. Una volta annotati i dati, è

necessario rilasciare l’esemplare in libertà per assicurarne la

riproduzione e per aumentare l’efficacia della raccolta dati che

si sta effettuando. (ANSA).



