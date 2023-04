Pari col Napoli, a Salerno caroselli e fuochi d’artificio

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 30 APR – Caroselli, fuochi d’artificio e

cori nel centro di Salerno a pochi minuti dal pareggio

conquistato allo stadio Maradona contro il Napoli. Un punto

importante nella corsa alla salvezza dei granata, ma il pareggio

vale doppio se si tiene conto della rivalità tra le due

tifoserie e della festa che si stava preparando da giorni per lo

scudetto.

Bandiere vengono sventolate dalle macchine e molti i cori dei

tifosi in diversi punti della città. Nel centro storico dopo il

triplice fischio finale sono stati fatti esplodere anche fuochi

d’artificio. Molti i bimbi che indossano la maglia granata e

molti anche i turisti che divertiti assistono alle scene di

tifo.

Stamane i tifosi salernitani, cui era vietata la trasferta al

Maradona, avevano accompagnato in corteo il bus della squadra in

partenza per Napoli. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte