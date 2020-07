Pari show tra Sassuolo e Juve, la Roma batte il Verona

(ANSA) – ROMA, 15 LUG – Pareggio spettacolare tra Sassuolo e

Juventus, con il 3-3 finale frutto di un’alternanza di

risultati. I bianconeri si sono portati ben presto sul 2-0 con

le reti di Danilo e Higuain. Ma la squadra di De Zerbi ha

ribaltato il risultato con i gol di Djuricic (29′), Berardi

(51′) e Caputo (54′). Di Alex Sandro il gol del pari definitivo,

ma il migliore in campo della Juventus è stato senz’altro il

portiere Szczesny. Vittoria 2-1 della Roma sul Verona, con i gol

di Veretout su rigore e Dzeko. I gialloblù hanno accorciato le

distanze con Pessina. Successo in chiave salvezza per la

Fiorentina, passata 3-1 sul campo del Lecce. A segno Chiesa,

Ghezzal e Cutrone pel primo tempo. Di Shakhov la rete dei

padroni di casa, a tempo quasi scaduto. Si è chiusa sullo 0-0

Udinese-Lazio. (ANSA).



