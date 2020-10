(ANSA) – ROMA, 09 OTT – Il n.1 al mondo Novak Djokovic

affronterà Rafa Nadal in finale al Roland Garros. Il serbo, in

semifinale, ha battuto 3-2 il greco Tsitsipas col punteggio di

6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1, in poco meno di quattro ore di gioco.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte