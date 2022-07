Parigi, ‘la Tour Eiffel non è mai stata così protetta’

Condividi l'articolo

La Tour Eiffel “non è mai stata così protetta come adesso”: è quanto assicura la direzione del celebre monumento parigino, citata oggi dalla France Presse. Nei giorni scorsi, diversi articoli di stampa, tra cui il giornale Marianne, avevano criticato lo stato di manutenzione della Dama di Ferro.

La Tour Eiffel, 133 anni, “continuerà a stare in piedi con il suo impeccabile ferro”, ha assicurato Patrick Branco Ruivo, direttore della Società della Société d’exploitation de la tour Eiffel (Sete), che gestisce la torre, precisando che la campagna di verniciatura avviata nel 2019 è servita a “trattarla e a proteggerla”.

Secondo il settimanale Marianne, diversi studi redatti tra il 2010 e il 2016 avevano messo in luce danneggiamenti causati dalla ruggine e difetti di manutenzione. Il monumento concepito dal grande ingegnere Gustave Eiffel in vista dell’esposizione universale del 1889 avrebbe dovuto essere smantellato venti anni dopo ma venne ”salvato” per la sua funzione di ‘antenna’ radio’, anzitutto militare, fino a diventare il monumento più visitato al mondo.

A marzo, la Tour Eiffel è cresciuta di altri sei metri, raggiungendo 330 metri di altezza contro i 324 metri precedenti, grazie ad una nuova antenna radio più alta della precedente.

La Tour Eiffel è stata anche illuminata di recente con i colori dell’Unione europea, in occasione della presidenza di turno francese dell’Ue cominciata il primo gennaio 2022 e conclusasi a fine giugno.



