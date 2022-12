In conferenza stampa al fianco del premier ucraino, Denys Chmyhal, Colonna ha tenuto a precisare che “si tratta di doni nuovi, di contributi in natura, non di prestiti”. Il ministro degli Esteri ha quindi precisato che “415 milioni saranno destinati all’energia, 25 milioni per l’acqua, 38 milioni per l’alimentazione, 17 milioni per la salute, 22 milioni per i trasporti e ci sono 493 milioni ancora da attribuire”. “Il totale supera il miliardo”, ha sottolineato Colonna, pronunciando per la prima volta in lingua originale, il saluto nazionale ucraino, ‘Slava Ukraïni!’.