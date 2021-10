Paris Saint-Germain: Navas ko, Donnarumma titolare con l’Angers

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 14 OTT – Gianluigi Donnarumma sarà in campo

dall’inizio domani, fra i pali del Paris Saint-Germain che,

nell’anticipo della 10/a giornata della Ligue 1, affronterà in

casa l’Angers (ore 21). Il portiere degli azzurri prenderà il

posto di Keylor Navas che si è infortunto con il Costarica

durante le partita di qualificazione mondiale persa contro gli

Stati Uniti.

Navas, dopo l’intervallo, non è tornato in campo per problemi

all’adduttore. Donnarumma, che nelle ultime partite è stato

sempre più impiegato dall’allenatore Mauricio Pochettino, potrà

quindi prendersi la porta dei parigini che sono in testa alla

classifica con 24 punti e a +6 sul Lens. (ANSA).



