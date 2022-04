Parla la madre di un marinaio: ‘Morti in 40 sulla nave Moskva’

Condividi l'articolo

Sull’incrociatore russo Moskva, affondato giovedì scorso nelle acque del Mar Nero, sarebbero morti 40 marinai russi, e molti altri sarebbero rimasti feriti, in gran parte con gli arti mutilati. A raccontarlo alla Novaya Gazeta Europe, versione internazionale dello storico giornale indipendente russo per cui lavorava Anna Politovskaya, è la madre di un membro dell’equipaggio sopravvissuto, mentre dalle fonti ufficiali russe continua a non trapelare alcun dato sulle perdite. L’Ucraina sostiene di avere colpito la nave con dei missili, mentre secondo la Russia a causare il naufragio sarebbe stata un’ esplosione accidentale a bordo.

La moglie di un marinaio dell’incrociatore Moskva ha invece postato sul sito di social media russo Odnoklassniki (compagni di classe) la notizia della morte del marito. Lo riferisce il servizio ucraino di Radio Liberty, citato dalla Bbc. “Il nostro eroe! È morto facendo il suo dovere. Ha combattuto fino all’ultimo respiro per la vita della nave. Siamo in lacrime e in lutto. Sarai sempre un eroe nei nostri cuori”, ha scritto Varvara Vakhrusheva, moglie del guardiamarina Ivan Vakhrushev, di 41 anni. La donna ha detto ai giornalisti che il marito è morto a causa dell’affondamento: è stata informata della sua morte il 14 aprile, il suo corpo è stato trovato ma le circostanze della sua morte non sono state rivelate. La signora Vakhrusheva ha detto che altri 27 membri dell’equipaggio sono dispersi, ma non c’è stata alcuna conferma ufficiale. Finora nessuna vittima è stata annunciata dalle autorità russe.

Intanto la Russia ha rilasciato le prime immagini dei marinai sopravvissuti all’affondamento della nave ammiraglia Moskva nel Mar Nero. Lo riporta l’Independent. Le immagini mostrano i membri dell’equipaggio durante l’incontro con il capo della marina russa in Crimea.

La Moskva è affondata giovedì dopo aver subito gravi danni. L’Ucraina sostiene che le sue forze hanno colpito la nave con dei missili, mentre la Russia ha affermato che un incendio ha fatto esplodere delle munizioni a bordo prima che la nave affondasse durante una tempesta.

