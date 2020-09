Parma 2020+21: Sassoli, cultura aiuta a costruire l’Europa

(ANSA) – PARMA, 04 SET – “Questo appuntamento è importante

per l’Italia, ma è importante per ognuno di noi e anche per

l’Europa. Il nostro patrimonio culturale è un pezzo fondamentale

della nostra identità comune. E non si tratta solo della

conservazione di opere d’arte ma dei valori che ci consentono di

pensare e di costruire una Europa che sia più autentica, che

abbia cittadini più veri”. Lo ha detto il presidente del

Parlamento europeo David Sassoli a margine della cerimonia di

riapertura delle manifestazioni per Parma Capitale Italiana

della Cultura.

“Rafforzare la nostra identità comunale è fondamentale

perché, lo dimostra quanto successo in questi mesi, nessuno

ormai può farcela da solo – ha concluso il presidente Sassoli –

Abbiamo invece una grande storia comune per tutti e 27 i paesi

che dobbiamo solo valorizzare per rafforzare la cittadinanza

europea. Questo è un bel messaggio che può partire proprio qui

da Parma”. (ANSA).



