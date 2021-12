Parma promuove monumento dedicato a Pinocchio a Tirana

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARMA, 13 DIC – Realizzare un monumento dedicato a

Pinocchio nel Parco del Lago a Tirana, in Albania: l’idea è di

Parma capitale della cultura italiana in collaborazione la

Fondazione Nazionale Carlo Collodi (Pistoia), e al progetto ha

aderito l’associazione culturale albanese Scanderberg della

città emiliana. L’obiettivo è di inaugurare l’opera nel marzo

2022, anno nel quale la città di Tirana sarà Capitale europea

della gioventù. L’opera sarà collocata di fianco al Teatrino

Pinocchio, che tra il 2020 e 2021 è stato finanziato dal comune

di Tirana, e il progetto architettonico-decorativo è di Klement

Zoraqi, artista albanese amante dell’arte e della cultura

italiana.

L’installazione del monumento a Pinocchio è la tessera

conclusiva di un progetto più ampio di rigenerazione urbana con

il recupero sostenibile di un teatro all’aperto intitolato a

Pinocchio e a Carlo Collodi, e sarà un luogo dove coinvolgere la

cittadinanza in iniziative sociali e culturali. Mancano però

3.000 euro per completare l’opera e l’associazione Scanderberg

si propone una raccolta di fondi facendo appello alla comunità

albanese di Parma. L’altra parte dei fondi necessari per l’opera

è stata trovata dall’artista albanese Klement Zoraqi, che ha

anche realizzato e donato il bozzetto della statua.

“Il monumento – spiega il sindaco Federico Pizzarotti –

rappresenta simbolicamente l’amicizia e l’unità tra Parma e

Tirana, che stanno vivendo una importante espansione culturale.

Pinocchio, poi, nell’immaginario collettivo è il bambino per

eccellenza che vive sulla sua pelle una maturazione e una

crescita personali: è perfetto come emblema della Capitale

Europea della Gioventù”. (ANSA).



