Parroco parla a “no Green pass”, riscopriamo umanità

(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 07 NOV – Ha preso la parola anche

don Lorenzo Lasagni, parroco di Santo Stefano Protomartire a

Cervia all’arrivo della marcia dei “no Green pass” alla rocca

Maggiore di Assisi. Il quale al termine ha spiegato all’ANSA che

la sua è “una testimonianza umana e di fede”.

“Ho invitato la gente – ha detto don Lorenzo – a riscoprire la

propria umanità profonda e a impegnarsi nella vita per la verità

e la libertà. Scendere in piazza significa metterci la faccia e

anche il cuore, è una presenza che interroga gli altri”.

Riguardo alle vaccinazioni, il sacerdote ha detto: “io mi

limito al no Green pass. Per quanto riguarda le vaccinazioni

penso che ogni persona debba consapevolmente confrontarsi con il

proprio medico di famiglia e poi fare una scelta consapevole”.

“Il problema – ha detto ancora don Lorenzo – va ben oltre

l’aspetto medico e scientifico ma rientra nell’ambito di un

livello europeo e mondiale di controllo del potere economico e

politico. Quindi è una questione di movimento di soldi che

genera potere ai danni soprattutto del popolo. Questo si vede

nel mondo del lavoro e dei Paesi più poveri”. (ANSA).



