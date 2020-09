Parte la gestione dematerializzata dei dispositivi medici monouso con il programma “Auxilium” dell’AUSL Romagna. E’ il primo applicativo del genere in Regione

Dal primo prossimo sarà pienamente operativo il programma Auxilium dell’Ausl Romagna per la gestione dematerializzata dei dispositivi medici monouso. L’applicativo, il primo del genere in Regione, sarà caratterizzato da una gestione del Piano di Erogazione del paziente completamente dematerializzato.

Auxilium consentirà alle Farmacie convenzionate di visualizzare esclusivamente la situazione erogativa di ciascun assistito dell’Azienda USL della Romagna che si presenterà, o con il Tesserino Sanitario, o copia del Piano Terapeutico.Nel contesto, infatti, di una più complessiva volontà da parte della Regione Emilia Romagna di riconfermare il ruolo delle Farmacie convenzionate poste sul territorio qualificandole come rilevanti punti della rete professionale del Servizio Sanitario Regionale nell’erogazione di prestazioni e servizi utili a migliorare il benessere dei cittadini emiliano-romagnoli e quindi con l’intento di sperimentare ed agevolare nuovi percorsi organizzativi e nuovi modelli assistenziali inerenti tra l’altro la partecipazione alla distribuzione di alcune tipologie di prodotti di assistenza integrativa, si stanno delineando alcune importanti novità nell’ambito della fornitura di dispositivi medici per stomia e incontinenza/ritenzione.La nuova modalità di distribuzione tramite le Farmacie convenzionate offre l’opportunità di poter usufruire del servizio capillarmente, con prossimità sul territorio e con un ampio orario di apertura al pubblico sicuramente più flessibile.

– Cesena: dematerializzazione dei buoni mensili che già venivano inviati a domicilio dagli Uffici Territoriali Home Care di Cesena e Savignano e che sono stati consegnati fino al mese .

– Forlì: gli utenti avrann la possibilità di prevedere, oltre al percorso già in essere di Distribuzione Diretta dei Dispositivi Medici presso l’Ospedale Morgagni-Pierantoni (Padiglione Allende) con appuntamento mensile, anche la possibilità di poter scegliere di rivolgersi presso una Farmacia convenzionata per la fornitura dei medesimi dispositivi.Il nuovo percorso individuato prevede che l’assistito, in alternativa al ritiro presso la Distribuzione Diretta, possa recarsi mensilmente o al bisogno presso una propria Farmacia convenzionata di fiducia (non necessariamente sempre la stessa) che, collegata informaticamente al programma gestionale dell’Azienda USL della Romagna, distribuisca i quantitativi del Dispositivo Medico come da Piano Terapeutico. Ciò significa che gli ambulatori sia chirurgici che urologici presso i quali l’utente è seguito continueranno ad assisterlo per ogni necessità, mentre per la distribuzione del materiale, qualora scegliesse di recarsi presso le Farmacie convenzionate, non dovrà più fare riferimento alla Distribuzione Diretta dei Dispositivi Medici presso l’Ospedale di Forlì.

– Ravenna: dematerializzazione dei buoni mensili che già venivano erogati dagli Uffici Territoriali Home Care di Ravenna – Faenza e Lugo e che, dall’inizio dell’emergenza sanitaria COVID-19, sono stati inviati a domicilio fino al mese .

– Rimini : dematerializzazione dei buoni mensili che già venivano erogati dagli Uffici Territoriali Home Care di Rimini e Riccione e che, dall’inizio dell’emergenza sanitaria COVID-19, sono stati inviati a domicilio prima e presso la farmacia individuata dall’utente, successivamente, fino al mese .



In vista della partenza del nuovo percorso, tutti gli utenti sono stati contattati telefonicamente dal nostro personale che, oltre a risolvere eventuali dubbi, hanno raccolto la singola scelta rispetto alla modalità distributiva.

